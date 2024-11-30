https://news.day.az/society/1711852.html В Карабахском университете откроются новые корпуса В Карабахском университете откроются новые корпуса. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев. Министр сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по ремонту здания учебно-медицинского научного центра.
В Карабахском университете откроются новые корпуса
В Карабахском университете откроются новые корпуса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
Министр сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по ремонту здания учебно-медицинского научного центра.
"Предварительные работы по строительству двух новых корпусов уже проведены. В ближайшее время будут готовы корпуса школы экономики и бизнеса и факультета социальных наук", - отметил министр.
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