В Карабахском университете откроются новые корпуса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по ремонту здания учебно-медицинского научного центра.

"Предварительные работы по строительству двух новых корпусов уже проведены. В ближайшее время будут готовы корпуса школы экономики и бизнеса и факультета социальных наук", - отметил министр.