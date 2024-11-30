Азербайджан увеличил экспорт одного из продуктов питания

За январь-октябрь этого года Азербайджан экспортировал 45 тысяч 245 тонн сахара на сумму 34 миллиона 341 тысяча долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это на 13 миллионов 642 тысячи долларов США (65,9%) и на 17 тысяч 474 тонны (62,9%) больше, чем за тот же период прошлого года.

За 10 месяцев экспорт сахара составил 0,15% от общего экспорта страны.

Отметим, что в январе-октябре прошлого года Азербайджан экспортировал 27 тысяч 771 тонну сахара на сумму 20 миллионов 699 тысяч долларов США.

Недавно были названы топ-3 экспортируемые Азербайджаном товаров.