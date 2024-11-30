Дорожная полиция обратилась к водителям

В ближайшие дни в Азербайджане ожидаются осадки, а в горных районах возможен снег.

Как передает Day.Az, в связи с этим Главное управление дорожной полиции призвало водителей учитывать предупреждения синоптиков.

"С учетом ухудшения погодных условий водителям следует быть особенно внимательными на дорогах, особенно во время тумана и моросящего дождя, которые значительно ограничивают видимость в ночные и утренние часы. Важно принимать меры предосторожности и избегать создания опасных ситуаций на дороге", - говорится в сообщении.

В выходные, когда движение в регионы становится более интенсивным, водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, проверять техническое состояние автомобилей перед выездом и, по возможности, выезжать в светлое время суток.