В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как консул Армении сбежал из Алеппо

Day.Az представляет публикацию:

Генконсул Армении в Алеппо сбежал из города, бросив оставшихся там армян на произвол судьбы. Об этом сообщают армянские СМИ, которые в панике пишут журналистам письма с просьбой о помощи.

Город перешел под контроль оппозиционных сил, там шли бои и ситуация уже переросла в гуманитарную катастрофу.

"Мы не были осведомлены о том, что генеральный консул Армении в Алеппо, группа военных занимающихся гуманитарным разминированием и осуществляющие миссию медработники покинули город до столкновений, община не знала об этом", - пишут местные армяне.

Обратите внимание: армянский генконсул свалил из города ЗАРАНЕЕ.

100% он и унитаз с собой прихватил, есть у армян такая примета - уходя брать с собой унитаз на счастье.