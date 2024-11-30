Консул Армении сбежал из Алеппо: унитаз прихватил, а армян забыл
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как консул Армении сбежал из Алеппо
Day.Az представляет публикацию:
Генконсул Армении в Алеппо сбежал из города, бросив оставшихся там армян на произвол судьбы. Об этом сообщают армянские СМИ, которые в панике пишут журналистам письма с просьбой о помощи.
Город перешел под контроль оппозиционных сил, там шли бои и ситуация уже переросла в гуманитарную катастрофу.
"Мы не были осведомлены о том, что генеральный консул Армении в Алеппо, группа военных занимающихся гуманитарным разминированием и осуществляющие миссию медработники покинули город до столкновений, община не знала об этом", - пишут местные армяне.
Обратите внимание: армянский генконсул свалил из города ЗАРАНЕЕ.
100% он и унитаз с собой прихватил, есть у армян такая примета - уходя брать с собой унитаз на счастье.
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