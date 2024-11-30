https://news.day.az/world/1711840.html Пожар на мебельной фабрике в Турции - есть погибшие Три человека погибли в результате пожара на мебельной фабрике в турецкой провинции Кайсери в центральной части страны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство IHA. Фабрика расположена вдали от жилых массивов на территории объединенной промышленной зоны. Причины возгорания пока не установлены.
Пожар на мебельной фабрике в Турции - есть погибшие
Три человека погибли в результате пожара на мебельной фабрике в турецкой провинции Кайсери в центральной части страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство IHA.
Фабрика расположена вдали от жилых массивов на территории объединенной промышленной зоны. Причины возгорания пока не установлены.
Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия и приступили к тушению огня, которое продолжается в эти минуты. Из близлежащих строений были эвакуированы все находившиеся там лица. Здание фабрики, построенное с применением легких металлических конструкций, почти полностью разрушилось из-за пожара.
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