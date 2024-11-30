https://news.day.az/world/1711840.html

Пожар на мебельной фабрике в Турции - есть погибшие

Три человека погибли в результате пожара на мебельной фабрике в турецкой провинции Кайсери в центральной части страны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство IHA. Фабрика расположена вдали от жилых массивов на территории объединенной промышленной зоны. Причины возгорания пока не установлены.