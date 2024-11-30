Баку - второй в списке

Международная Федерация дзюдо (IJF) представила календарь турниров "Большого шлема" на будущий год.

Как передает İdman.biz, всего запланировано десять подобных соревнований, одно из которых по традиции состоится в Баку.

Оно пройдет 14-16 февраля и будет вторым в расписании после "Большого шлема" в Париже (1-2 февраля).

А закроет сезон "Большой шлем" в Токио (6-7 декабря).