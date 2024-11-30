https://news.day.az/sport/1711750.html Десять турниров «Большого шлема» за сезон: Баку - второй в списке Международная Федерация дзюдо (IJF) представила календарь турниров "Большого шлема" на будущий год. Как передает İdman.biz, всего запланировано десять подобных соревнований, одно из которых по традиции состоится в Баку. Оно пройдет 14-16 февраля и будет вторым в расписании после "Большого шлема" в Париже (1-2 февраля).
Десять турниров «Большого шлема» за сезон: Баку - второй в списке
Международная Федерация дзюдо (IJF) представила календарь турниров "Большого шлема" на будущий год.
Как передает İdman.biz, всего запланировано десять подобных соревнований, одно из которых по традиции состоится в Баку.
Оно пройдет 14-16 февраля и будет вторым в расписании после "Большого шлема" в Париже (1-2 февраля).
А закроет сезон "Большой шлем" в Токио (6-7 декабря).
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