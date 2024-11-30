В Азербайджане прогнозируются ливни

С 1 по 3 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

С полудня 1 декабря и до 2 декабря на некоторых участках полуострова возможны ливни. В других районах Азербайджана также прогнозируются осадки. В восточных регионах будут ливни, а в горных районах выпадет снег. Кроме того, ожидается повышение уровня воды в реках и риск паводков.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az