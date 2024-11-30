Сеанс саморазоблачения: никому не нужные карабахские армяне

Автор: Акпер Гасанов

Заместитель министра внутренних дел республики Армен Казарян сделал вчера заявление, которое ничего, кроме смеха, и вызвать не может. Спич свой он произнес во время слушаний на тему "О приобретении насильственно перемещенными из Нагорного Карабаха лицами гражданства Республики Армения". Само название этого выступления было, мягко говоря, нелепым. Ведь, никакого Нагорного Карабаха, как чего-то отдельного, не было, нет и не будет.

Есть, как известно, Карабахский экономический регион Азербайджана. На территории которого, совершенно незаконно, изгнав оттуда коренное население, жили лица армянской национальности. Жили они там вопреки международному праву а также вопреки резолюциям Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. А главное- вопреки законам Азербайджана.

Жили, методично осуществляя варварское грабительство временно оккупированных территорий нашей страны. Плюс, по причине превращения этих территорий в "серую зону", там процветала, в том числе, и наркоторговля. Всему этому был положен конец в результате Победы Азербайджана в 44-дневной войне а также по итогу однодневной контртеррористической операции в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.

Наша страна восстановила свои суверенитет и территориальную целостность в полном объеме. И премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно и публично заявлял о том, что он признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана целиком и полностью, включая Карабахский экономический регион и анклавы. О чем, в таком случае лепечет Армен Казарян, известно только ему самому.

Впрочем, проблема существует не только в плане неправильного произношения им той части Азербайджана, где незаконно проживали лица армянской национальности. Он ведь еще и про какое-то "насильственное перемещение" этих людей говорил. Что также является неправдой. Официальный Баку неоднократно предлагал официальному Еревану не доводить дело до войны, выражая готовность предоставить тем территориям, что временно находились под армянской оккупацией, самый высокий статус автономии.

Руководство Армении, предыдущее и нынешнее, отказались от этого. Кроме того, уже после восстановления Азербайджаном своих суверенитета и территориальной целостности, незаконно проживавшим там армянам, которые не принимали участия в боевых действиях против нашей страны, было предложено принять гражданство Азербайджана. Но и от этого они отказались. Решили перебраться в Армению. И мы все помним, как их провожали.

Все это было снято отечественными СМИ. Армяне, жившие в Ханкенди и окрестностях, переехали в Армению на грузовых и легковых автомобилях, вывезя весь свой скарб, получив в путь-дорогу от наших пограничников воду и сладости и успев дать блиц-комментарии. Суть которых свелась к признанию, что переезд в Армению был личным, осознанным выбором этих мужчин и женщин.

Так что, учитывая все эти факты, уже можно констатировать, что Армен Казарян выставил самого себя в нелепом свете. Но его клоунада заиграла новыми красками при знакомстве с теми цифрами, которые были озвучены. Итак, по его словам, МВД Армении получило всего 6338 обращений на получение гражданства этой страны от армян, что ранее незаконно проживали на временно оккупированных территориях Азербайджана.

А где же все эти "свыше 100.000" карабахских армян, о которых так любят трещать политики разного пошиба, ищущие любой "повод" для очернения нашей страны?! Это ведь вам не мороженое, чтобы растаять на солнце. Это люди. Ну и где все они? Промолчал на сей счет Армен. Ну а мы констатировали, что очень легко и просто замминистра внутренних дел Армении обнулил очередной миф армянской пропаганды.

Причем, обнулил дважды. Ведь по его словам, не все обратившиеся карабахские армяне получили гражданство РА. То есть, мало того, что кто-то из них банально уехал за рубеж, не найдя себе применения в стране, которая более четверти века держала 20% территории Азербайджана под оккупацией. Что уже делает еще более смехотворными и нелепыми попытки представителей официального Еревана, армянской оппозиции, американских и европейских политиков, привыкших дуть в армянскую дуду, в чем-то обвинять нашу страну.

Так выясняется, что не всем обратившимся за армянскими паспортами, их выдают. Да, как признал Казарян, всего 4400 карабахских армян получили паспорта РА. Остальные, надо полагать, лицом не вышли. Или какой-то иной частью тела. В любом случае, уж очень примитивной оказалась армянская ложь. И про реальное число армян, переехавших в Армению из Карабахского региона нашей страны. И про то, что во всех их бедах "виноват Азербайджан".

Вон, им и в РА оказались не рады. Так что у баронессы Кэролайн Кокс, у экс-прокурора МУС Окампо и прочих персонажей, что на словах так переживают за карабахских армян, есть прекрасный шанс продемонстрировать свою любовь к ним на деле. Нужно-то совсем ничего - разместить их у себя дома. Но как-то мы не услышали таких предложений. Что, впрочем, не удивительно. Ведь одно дело- зарабатывать на карабахских армянах, изображая беспокойство об их судьбе. И совсем иное- тратиться на решение их проблем.

