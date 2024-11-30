https://news.day.az/society/1711767.html Таинственное исчезновение молодой женщины в Джалилабаде - ФОТО В Джалилабадском районе пропала женщина. Как сообщили Day.Az в Лянкяранской региональной пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, 33-летняя Лейла Хикмет гызы Гейдарова, жительница села Гаджимамедли, вышла из дома 24 ноября и до сих пор не вернулась. Приметы пропавшей: рост 170 см, карие глаза.
Таинственное исчезновение молодой женщины в Джалилабаде - ФОТО
В Джалилабадском районе пропала женщина.
Как сообщили Day.Az в Лянкяранской региональной пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, 33-летняя Лейла Хикмет гызы Гейдарова, жительница села Гаджимамедли, вышла из дома 24 ноября и до сих пор не вернулась.
Приметы пропавшей: рост 170 см, карие глаза. На момент исчезновения она была одета в черную рубашку, черные брюки, белые кроссовки и серую куртку.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят обращаться в службу "102" МВД или в Джалилабадский районный отдел полиции по телефону (+99455) 248-17-33.
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