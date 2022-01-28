Президент Ильхам Алиев: После окончания конфликта между Арменией и Азербайджаном в регионе появились новые возможности для сотрудничества

После окончания конфликта между Арменией и Азербайджаном в регионе появились новые возможности для сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 января в ходе встречи в видеоформате с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурия.

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