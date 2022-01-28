https://news.day.az/officialchronicle/1430579.html Президент Ильхам Алиев принял Генерального секретаря Всемирной таможенной организации в видеоформате - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял Генерального секретаря Всемирной таможенной организации в видеоформате - ФОТО
28 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурию.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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