Президент Ильхам Алиев принял Генерального секретаря Всемирной таможенной организации в видеоформате

28 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурию.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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