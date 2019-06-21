Дело Роберта Кочаряна стало настоящим кошмаром для Никола Пашиняна. Новый премьер Армении слишком поторопился, начав свое правление с попытки отомстить обидчику, который, оказывается, имеет очень большие связи в Москве. Нужно было все продумать и рассчитать.

Дело не в том, что Кочарян - невинная овечка. Как раз наоборот - это негодяй, вор и кровавый убийца, в годы карабахской войны руководивший этническими чистками азербайджанского населения Карабаха. Но судить его хочет Пашинян, конечно, не за это, а за личную обиду - за то, что он в 2008 году помешал оппозиции прийти к власти, и за несколько лет, проведенных в тюрьме.

Москва уже оказала Кочаряну множество знаков внимания, достаточных для того, чтобы власти Армении поняли свое место и осознали, что и после апрельского переворота в этом плане для армянской стороны ничего не изменилось. Экс-президент получил поздравление от Путина с днем рождения и с Новым годом, российские эксперты и СМИ постоянно отслеживают его дело, и в неприглядном виде в этих публикациях выставляются как раз армянские власти.

А на днях произошел вообще вопиющий случай - с отпущенным на поруки Кочаряном встретился посол России в Армении.

Последний факт вызвал в правительстве Пашиняна, где отсутствуют грамотные политики и дипломаты, настоящий паралич мозга.

Дальновиднее всех отреагировал МИД, заявив, что не имеет каких-либо претензий к послу России в Армении Сергею Копыркину, мол, встреча была полностью в рамках протокола, и нарушения дипломатических норм не произошло. Хотя, как выяснилось позднее, посол был приглашен в МИД в связи с этим инцидентом.

Скандал вроде бы был задушен в зародыше, но тут подал голос спикер парламента Арарат Мирзоян. Спикер подчеркнул, что, безусловно, согласен с тем, что послы любых стран имеют право встречаться с представителями политического поля, цитирует АрмИнфо. "Однако, как мы все знаем, Кочаряну предъявлены уголовные обвинения. Таким образом, второй президент Армении несколько выходит за пределы политического сектора. На мой взгляд, он не является политическим деятелем", - отметил Мирзоян.

Зампред парламентской комиссии по внешним связям Ованнес Игитян тоже считает данную встречу проявлением недружественных действий дружественной страны. По его мнению, встреча посла с Кочаряном состоялась напрямую, минуя принятый формат организации встреч через МИД. "Подобная встреча подливает масла в огонь в сложившейся ситуации. Я не думаю, что это способствует укреплению дружественных отношений между Россией и Арменией", - заключил Игитян.

Российская сторона уже отреагировала - устами известного "армяноведа" Модеста Колерова.

Как передает слова главреда ИА REGNUM shame.am, Колеров напомнил недовольным, что Кочаряна, вообще-то, поддержал сам президент Путин.

"Он (Мирзоян-ред.) самым грубым, демонстративным, бесстыдным, наглым образом, и, я бы сказал, - по-варварски, нарушает самый фундаментальный принцип законности - презумпцию невиновности. Ну и что с того, что против Кочаряна возбуждено дело? Завтра против него тоже возбудят, и что?"

EurAsia Daily напомнило в связи со сложившейся ситуацией другой недавний скандал, когда на заседании межправительственного совета ЕАЭС в Ереване произошел небольшой инцидент с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева. Медедев шуточно ответил на слова Никола Пашиняна "если вопросов нет, можно перейти": "Нет! Перейти куда?". Немного смутившийся Пашинян завершил свою фразу - "перейти к подписанию согласованных документов".

Тогда многие сторонники Пашиняна охарактеризовали поведение российского премьера как насмешку, и поток комментариев с антироссийской риторикой начал набирать обороты. Высокопоставленные чиновники приняли эстафету антироссийской истерии, а вице-спикер парламента Ален Симонян, будучи председателем межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным собранием Республики Армения и Федеральным собранием Российской Федерации, и вовсе назвал поведение Медведева "бестактной шуткой" в попытке "выглядеть лучше".

Как отмечает EurAsia Daily, приведенные примеры констатируют виток напряженности в отношениях двух государств, и, несмотря на многочисленные заверения властей Армении о том, что "все в порядке и лучше не бывает", штатным режимом назвать происходящее весьма сложно. Складывается впечатление, что власти Армении либо по неопытности, либо в силу серьезного различия культурных и коммуникативных кодов и опыта (версия намеренного ухудшения отношений пока не рассматривается. - Авт.) постоянно создают проблемы во взаимоотношениях с российской стороной, потом сами же судорожно ищут решения этих проблем, но в результате получают лишь новые, и весь процесс обретает цикличный характер, замечает российское издание.

Конечно же, Ереван и не думает намеренно ухудшать отношения с Москвой. Если бы Запад поддержал Армению после переворота, возможно, Никол Пашинян и рискнул бы, но прошедший год показал, что никто в Европе или за океаном не собирается вступать в бой с Россией из-за Армении - она не настолько важна и интересна, чтобы начинать из-за нее Третью мировую.

Так что попытки Еревана огрызаться происходят не из желания ввязаться в серьезный конфликт с Москвой. Упаси бог! Просто Армении тоже иногда хочется почувствовать себя независимой и суверенной. Но в той ситуации, в которую себя загнала эта страна, имеющая международно признанный статус оккупанта, у нее нет никакого пространства для маневра. Все, что она может, - это временами подавать реплики, а потом испуганно прятаться под лавку.

Что касается России, то она сегодня не делает ничего нового. Она поступает с Арменией так, как поступала с ней с тех пор, как двести лет назад армяне были взяты под российскую опеку и использовались империей как средство решения своих задач в регионе.

И вообще, странные они ребята, наши армянские соседи. Хотят, чтобы было все и сразу - и независимость, и дармовые "Искандеры". А так не бывает.

P.S. Как пишет газета "Паст", премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил соответствующим подразделениям аппарата отдельно ему докладывать о негативных процессах, происходящих в Российской Федерации, действиях против центральной власти, а также информацию, связанную с рейтингом Владимира Путина. Особое значение придается отдельным справкам об антиправительственных демонстрациях и динамике протестов.

К чему бы это?

Зульфугар Ибрагимов