В связи с инцидентом в ереванском аэропорту "Звартноц", когда по требованию России в Армению не был допущен украинский депутат, вызвал очередную волну недовольства пророссийской политикой Пашиняна.

Правозащитник Артур Сакунц посчитал данный факт нарушением суверенности Армении и потребовал, чтобы российские пограничники немедленно покинули страну и вернули "Звартноц" армянам.

В Армении сегодня не проходит ни дня, чтобы в СМИ, либо в соцсетях властями не озвучивались бы признания в любви к России и ее руководству. Можно только поражаться такой многоликости армянских политиков, способных так резко менять свои взгляды и позиции.

Между тем, ситуация вовсе не такая радужная, как хочет, чтобы о ней думали в Москве, Никол Пашинян.

Как пишет издание "168 жам", Пашинян лезет из кожи вон, показывая, что отношения с Россией более, чем хорошие. В рамках прошедшего на днях в Ереване с участием премьера РФ Дмитрия Медведева заседания Межправительственного совета Евразийского экономического союза армянский премьер оптимистично заявил, что вопреки пессимистам отношения отличные и в ближайшем будущем станут еще лучше.

"Я уверен, что, вопреки пессимистам, нам удастся вывести наши отношения на новый уровень", - сказал он.

Но не об этих его оптимистичных заявлениях, а совсем о другом моменте заседания межправсовета вспоминают уже который день в Армении. Речь о многозначительном инциденте между Пашиняном и Дмитрием Медведевым. Напомним, что российский премьер своеобразно отреагировал на незаконченную фразу Пашиняна. Заданный Пашиняну полувшутку-полувсерьез "Перейти куда?" и последующий за этим смех вызвал у армянской общественности и пользователей соцсетей всплеск антироссийских эмоций. И подколка Медведева, и смех в зале были вовсе не так безобидны, как попытался объяснить это Пашинян - мол, все устали и мечтали о кофе.

Как написал по этому поводу журналист газеты "Иратес", "конкретно для меня был смешон не сам диалог Пашиняна и Медведева, а "выкручивание" премьер-министра РА и чиновничье пристрастие его товарищей по команде "высоко держать честь шефа... Между тем, месседж неудавшегося диалога о кофепитии был ясен - в Москве недовольны армяно-российскими отношениями".

Армянские аналитики указывают, что как бы ни старался Пашинян, на данный момент в армяно-российских отношениях далеко не все идет гладко. В частности, речь идет об экономическом секторе. Как бы ни казалось, что после смены власти в этой области не произошло ничего экстраординарного, тем не менее, реальность совершенно иная. Пассивность в армяно-российских экономических отношениях трудно скрыть.

И проблема не только в экономических отношениях. Еревану не удается скрыть и явные антироссийские настроения, существующие в стране и набирающие силу после освобождения Пашиняном террористов экстремистской организации "Сасна црер". В то время, как прочие политические силы, прислушиваясь к премьеру, притушили накал страстей, саснацреровцы только распаляются, и аудитория сочувствующих им становится все шире.

По информации verelq.am, глава партии "Сасна црер" Жирайр Сефилян на своей странице в Facebook выступил с очередным антироссийским заявлением.

"Каждый раз, когда Российская империя ослабевает и встает перед угрозой ухода из нашего региона, она пытается очередным кровавым способом зацепиться за нас или хотя бы создать почву для своего будущего возвращения... Пришло время извлечь уроки из нашей истории и нейтрализовать опасность", - говорится в посте.

Ставшая партией "Сасна црер" не принимает во внимание трели премьер-министра и продолжает придерживаться своей антироссийской линии, последовательно выступая против Москвы и членства Армении в ОДКБ и ЕАЭС.

Помнится, в декабре прошлого года, после убийства женщины военнослужащим российской базы, саснацреровцы активизировались, стараясь обратить внимание общества на минусы, которые несет Армении близость с Россией. Члены партии возмущались царящей в обществе тишине. Ведь после расстрела в 2015 году семьи Аветясянов вся Армения кипела и протестовала. А в этот раз СМИ и соцсети ограничились вялыми новостями, не отличающимися требуемыми для общенационального протеста эмоциями. Хотя, как предполагалось, последний инцидент должен был бы стать поводом для пересмотра условий присутствия российской военной базы в Армении и установления "достойных отношений" с Россией.

Саснацреровцы на сегодня являются самыми активными бойцами антироссийского фронта. И сторонников у них не мало, хотя они и не активны как прежде. Причина пассивности в том, что прежняя оппозиция, стоявшая во главе антироссийских выступлений, сегодня устами Никола Пашиняна, неожиданно изменившего политические взгляды после прихода к власти, слишком упорно, постоянно и однозначно заявляет о потрясающих отношениях между Москвой и Ереваном и отсутствии между ними всяческих проблем. Пашинян козыряет своими шикарными отношениями лично с Владимиром Путиным. Более того, команда Пашиняна при каждой возможности заявляет о незаменимости России в качестве единственного защитника Армении от "турецко-азербайджанской агрессии". В свете этих заявлений премьера призывы "Сасна црер" звучат как угроза безопасности "двух армянских государств".

Пока что Пашиняну удается держать на привязи традиционные для армянского общества антироссийские настроения. Но долго выкручиваться историями "про кофе" и скрывать от армян то, чем на самом является Армения для России, он не сможет.

Зульфугар Ибрагимов