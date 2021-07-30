Провокации Армении на границе с Азербайджаном во время Олимпиады противоречат общегуманитарным принципам

Провокации Армении на границе с Азербайджаном во время Олимпийских игр противоречат общегуманитарным принципам. Об этом сказал Trend доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Ниязи Ниязов, передает Day.Az.

"Систематическое нарушение армянской стороной режима прекращения огня или всякие провокации, которые происходят на границе между Азербайджаном и Арменией, в первую очередь, связаны с тем, что Армения не удовлетворена итогами второй Карабахской войны. Главное, что не устраивает Армению, - это то, что она уже не может играть по тем правилам, которые все 30 лет применяла, а именно затягивать бесконечные переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ", - сказал Ниязов.

По его мнению, теперь Армения хочет интернационализировать конфликт, вдохнуть новую жизнь в Минскую группу (МГ) ОБСЕ и после этого, используя МГ, опять очень долгое время не идти на подписание мирного соглашения с Азербайджаном.

"Потому что в случае подписания мирного соглашения Армении придется признать территориальную целостность Азербайджана. И фактически тогда Армения официально объявит о том, что идея "миацума", идея самоопределения так называемого "народа Нагорного Карабаха" и так далее - все эти идеи уже умерли. Чтобы этого не делать и затянуть процесс окончательного урегулирования, постконфликтного восстановления региона, Армения стремится провокациями повысить в регионе роль в первую очередь Франции, а во вторую очередь - США, используя это против Азербайджана. Армения, не останавливаясь, ведет свою игру против Азербайджана и будет продолжать ее еще очень долго. Не стоит ожидать от Армении, что во имя общегуманитарных принципов она пойдет на заключение какого-то соглашения или на отказ от провокаций", - сказал Ниязов.