Великобритания надеется на еще более плодотворное сотрудничество с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон на мероприятии по случаю празднования тридцатилетия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.

Она выразила надежду, что между двумя странами будет заключено еще больше контрактов не только в энергетической сфере, но и во многих других областях.

Торговый посланник премьер-министра Великобритании поблагодарила Президента Азербайджана и Первого вице-президента Азербайджана за плодотворные встречи и обсуждения.