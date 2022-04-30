ЕС осознает важность партнерства с Азербайджаном

Европейский союз осознает важность партнерства с Азербайджаном.

Об этом сказал Trend профессор кафедры международных отношений факультета экономики, административных и социальных наук Университета Кадир Хас (Турция) Димитриос Триантафиллу в кулуарах международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", прошедшей в Шуше, передает Day.Az.

"Сегодня Евросоюз считает Азербайджан своим соседом. Думаю, что ЕС мог бы принять Азербайджан в свои ряды. Однако Президент Ильхам Алиев, говоря о предстоящем подписании соглашения с ЕС, поставил для Азербайджана более реалистичные цели", - сказал Триантафиллу.

По его словам, суть соглашения между Азербайджаном и ЕС заключается в обеспечении стабильности в регионе, что позволит развивать связи в сферах энергетики и транспорта.

"В ходе трехчасовой встречи Президент Ильхам Алиев рассказал о внешней политике Азербайджана, о своем видении будущего, а также о мирном процессе с Арменией. Хочу отметить то понимание деталей, которыми обладает Президент Ильхам Алиев", - сказал Триантафиллу.

По мнению эксперта, теперь в рамках мирного процесса Азербайджан, Грузия и Армения могли бы создать экономический союз на благо развития в регионе.

Это способствовало бы расширению связей в сферах энергетики и транспорта не только с Турцией и Россией, как с ближайшими соседями, но и со странами ЕС, и с государствами дальнего зарубежья, отметил Триантафиллу.

"Обществу тяжело найти верный баланс между прошлым и будущим. Но мы должны смотреть вперед. Например, я являюсь греческим академиком, но при этом преподаю в турецком университете. Все это требует времени, но в конечном итоге необходимо прийти к миру", - сказал эксперт.