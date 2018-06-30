Джеймс Бонд за кромкой поля: 5 самых красивых тренеров на ЧМ - ФОТО

В дни чемпионата мира по футболу основное внимание приковано, разумеется, к футболистам. Однако во время матчей камеры часто выхватывают лица тренеров национальных команд, которые производят впечатление даже на тех, кто не интересуется футболом. Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru представляет подборку самых привлекательных тренеров ЧМ-2018.

Эрве Ренар, Марокко

Сборная Марокко выступает на ЧМ-2018 не слишком блестяще - из-за того, что она проиграла Ирану и Португалии, ничья в матче с Испанией ей не помогла. Зрители готовы простить не слишком впечатляющие результаты марокканцев их тренеру Эрве Ренару, потому что внешность у 49-летнего француза как раз весьма выдающаяся. Пользователи соцсетей сравнивают его с Джейми Ланнистером из "Игры престолов" и задаются вопросом, когда он успевает тренировать футболистов, если он наверняка постоянно занят на съемках для обложек любовных романов. Кстати, для обложки он действительно недавно снялся: в апреле он в компании супруги Виван Дейе украсил журнал Hola! Maroc.

Карьера французского защитника началась с клуба "Канн", за который он начал играть в 1983 году. После этого были "Стад де Валлюри" и "Драгиньян", а в 1999 году он занял в том же клубе Драгиньян позицию тренера.

С 2007 года он тренирует сборные африканских стран - Ганы, Замбии, Анголы, Кот д'Ивуара, - прервавшись дважды для того, чтобы заступить на пост тренера французских команд "Сошо" и "Лилль". Команду Марокко Эрве Ренар тренирует с 2016 года.

Алиу Сиссе, Сенегал

Тренер сборной Сенегала, благодаря пользователям соцсетей, превратился в мем уже в самом начале чемпионата. Его уже прочат на роль нового Джеймса Бонда - возможно, из-за элегантности, с которой он одевается, - а из жестов, которыми он поддерживал футболистов во время победной для Сенегала игры с командой Польши, успели наделать гифок.

Свою футбольную карьеру Алиу Сиссе начинал во Франции, куда переехал в возрасте девяти лет с мечтой играть за команду "Пари Сен-Жермен". Начав в 1994 году с "Лилля", к 1998 году он действительно оказался в "ПСЖ", за которых выступал до 2002. А в 2002-м в качестве капитана сборной Сенегала он привел свою команду в четвертьфинал, после чего на него обратили внимание в Великобритании, и Сиссе перешел в "Бирмингем".

На посту тренера национально сборной Сенегала Алиу Сиссе находится с 2015 года.

Оскар Табарес, Уругвай

Со своим лицом то ли американского президента-республиканца, то ли элегантно постаревшего Джеймса Бонда, 71-летний Оскар Табарес всем своим видом показывает ровесникам, что ни седина, ни морщины не делают человека менее привлекательным.

Футбольная карьера Оскара Табареса, родившегося в 1947-м в Монтевидео в многодетной семье, началась в 1967 году, когда он начал выступать за команду "Суд Америка".

Сменив за 13 лет несколько клубов и параллельно работая школьным учителем, в 1980 году Оскар Табарес занялся тренерской работой.

Национальную сборную Уругвая он тренирует с 2006 года, а в 2010-м и 2011-м был объявлен "Лучшим тренером Южной Америки".

Менее красивым Табареса, между прочим, не делает даже болезнь: после того, как в 2016-м у него был диагностирован синдром Гийена-Барре, вызывающий парез мышц и нарушение чувствительности, он начал передвигаться сначала на костылях, а затем в инвалидной коляске.

Хеймир Хадльгримссон, Исландия

На исландскую сборную по футболу, равно как и на ее главного тренера мир обратил внимание в 2016 году, когда на чемпионате Европы Исландия сначала неожиданно для всех дошла до четвертьфинала. В нынешнем ЧМ-2018 результаты исландцев не такие впечатляющие, но за их команду продолжают болеть - просто потому, что они милые.

Дополнительное обаяние 51-летнему Хеймиру Хадльгримссону придает тот факт, что он не только футболист, но и стоматолог. Выходец с одного из островов архипелага Вестманнаэйяр начал играть в 1986 году в составе самой крупной местной команды с одноименным названием, а в 1993 году начал играть в клубе низшего дивизиона - "Хёттюр", а заодно тренировать его женскую команду. В 1994 году Хадльгримссон закончил университет и получил диплом стоматолога и с тех пор лечил зубы жителям родного Вестманнаэйяра, параллельно играя в футбольных клубах и тренируя детскую, женскую и мужскую команды.

Карьеру игрока он закончил в 2007-м, сосредоточившись на тренерской работе и не забывая о своей стоматологической практике.

В 2011 году Хеймир стал помощником тренера национальной сборной Исландии, шведа Ларса Лагербека. В 2014-м он наравне с ним стал тренером, но после того, как в 2016 году на чемпионате Европы исландцы неожиданно для всех вышли из группы, он начал руководить сборной единолично, а Лагербек теперь занимается норвежцами.

Стоит ли говорить, что Хеймир невероятно популярен у себя на родине - в его честь на Вестманнаэйяре даже выпускают специальное именное пиво с его портретом. Кстати, стоматологическую практику оно до сих пор не оставляет - в интервью The New York Times он однажды объяснил, что карьера тренера непредсказуема, и всегда неплохо иметь вторую профессию.

Йоахим Лёв, Германия

Тренер национальной сборной Германии - одна из самых знаменитых фигур, находящихся за кромкой поля. 58-летний Лев тренирует немецкую команду с 2006 года, и с тех пор под его руководством национальная сборная дважды становилась призером чемпионата Европы, в 2010-м заняла третье место на чемпионате мира, а в 2014-м и вовсе завоевала первое место на мундиале в Бразилии.

Выходец из Шенау в западной Германии, в 1978 году Лев начал карьеру футболиста - в качестве атакующего полузащитника он выступал за "Фрайбург", "Штутгарт", "Айнтрахт" (Франкфурт), "Карлсруэ". На тренерскую работу он перешел в 1994 году, успев поруководить немецкими, австрийскими и турецкими командами, прежде чем занять пост главного тренера национальной сборной Германии.

О личной жизни тренера немецкой команды известно крайне мало - лишь то, что вот уже более 30 лет он женат на возлюбленной своей юности по имени Даниэлла. Еще один факт из его биографии звучит довольно грустно: в детстве Лев потерял отца и рос с матерью и тремя братьями.

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