В Таиланде захотели продлить сроки безвиза для туристов

Власти Таиланда до конца 2023 года могут продлить срок безвизового пребывания для иностранных туристов до 45 дней. Об этом пишет Hua Hin Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что с 1 октября по 31 марта иностранные туристы могут оставаться в стране без визы до 45 дней - сейчас же власти захотели продлить действие программы Visa on Arrival ("Виза по прибытии", VOA). По словам руководителя Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасака Супасорна, предложено продлить эту политику до конца года.

Таким образом Таиланд намерен продолжить смягчение правил въезда в целях дальнейшего развития и восстановления туризма в стране после пандемии. В королевстве надеются, что продление политики VOA поможет достичь цели по турпотоку в 25 миллионов человек в 2023 году.