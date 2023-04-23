Экстримальный туризм: 60 человек застряли на высокой горе

Бывший министр Швеции по делам Европейского союза (ЕС) Ханс Дальгрен с двумя дочерями и еще более 60 туристов застряли на самой высокой горе страны Кебнекайсе. Об этом пишет портал Svenska Dagbladet, передает Day.Az cо ссылкой на Lenta.Ru.

По данным издания, таяние льда и сильный ветер сделали спуск отдыхающих с горы пешком или на лыжах невозможным. В результате десяткам отдыхающих пришлось остановиться в убежище на вершине.

"Вы не слышите тут ничего, кроме хруста снега", - заявил экс-министр. Дальгрен также подчеркнул, что застрять на вершине горы - не лучшая ситуация, однако причин горевать по этому поводу в таком месте нет.