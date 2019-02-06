Туристические красоты, которые не стоят времени

В каждой стране есть свой список мест, увидеть которые считается долгом любого сознательного туриста.

Путешественники отправляются к ним, начитавшись восторгов журналистов и блогеров, однако реальность оказывается куда произаичней. Иногда настолько, что полностью убивает впечатление от знаменитой достопримечательности. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет места, которые на журнальных обложках выглядят лучше, чем в действительности.

Стоунхендж

Загадочные камни неизвестного назначения неверотно красивы на фотографиях и будоражат ученых. Однако вы не сможете ни потрогать их, ни просто побродить, думая о тайнах друидов - камни находятся за ограждением и любоваться ими приходится издалека, в толпе таких же заинтересованных.

Сфинкс и пирамиды в Гизе

Разрекламированная приманка для туристов в Египте, которая разочаровывает чаще всего. Толпы шумных туристов, назойливые местные жители, которые норовят выманить деньги по любому поводу и без - все это сильно отвлекает от вдохновенного созерцания древностей. Сам Сфинкс не такой большой, как кажется, а его лицо сильно повреждено. А в пирамидах пусто - фараоныи сокровища давно перевезли в музеи.

Таймс-сквер

Площадь Манхэттена так часто становилась героиней романтических фильмов, что гостям Нью-Йорка не терпится поскорее добраться сюда. Однако здесь слишком много людей, слепящей рекламы и продавцов всякой всячины, чтобы ощутить себя героем любимой киноленты. Кроме того, зимой здесь жуткие сквозняки.

Музей мадам Тюссо

Лондону есть что предложить требрвательному путешественнику и для этого необязательно идти в музей, примечтаельный лишь манекенами знаменитостей. Разве что вы ненадолго захотите обмануть друзей своим снимком со восковой звездой.

Пиза

На самом деле, главной достопримечательностью города можно назвать не саму падающую башню, а туристов, которые пытаются "поддержать" ее на очередной фотографии. Ну или положить на ладонь. Пиза - типичный город северной Италии.

Аллея Славы в Голливуде

Вряд ли вы встретите там звезд, только отпечатки их рук и именные звезды на тротуаре. Но и это впечатление испортят многочисленные торговцы, уличные музыканты и бездомные горожане.

"Джоконда" в Лувре

Конечно, оригинал лучше репродукции, но любоваться им придется в толпе посетителей музея и за толстым стеклом. Так что приличного фото все равно не получится. Кроме того, картина миниатюрная и с большого расстояния ее сложно как следует рассмотреть.

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