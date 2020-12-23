ВОЗ не опасается нового штамма

Франция, как и другие страны Евросоюза, разворачивает логистические мощности для доставки и распределения вакцины. Массовая вакцинация в ЕС должна начаться в воскресенье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в ответ на сомнения в эффективности вакцины в связи с появлением нового штамма коронавируса, Сумья Сваминатан, главный научный сотрудник ВОЗ заявила, что паниковать рано: "Несмотря на то, что мы наблюдаем ряд изменений, мутаций, ни одна из них не оказала существенного воздействия на восприимчивость вируса к используемым в настоящее время терапевтическим средствам, лекарствам, находящимся в стадии разработки вакцинам".

По мнению Джулиана Танга, вирусолога из Лестерского университета, до сих пор мутации коронавируса были незначительны: "Это наш вирус, а это антитела (показывает жестами - прим.ред.). Обычно вирус вызывает ответ клетки, которая производит антитела. Они захватывают вирус, лейкоциты встают на пути инфекционного агента и уничтожают его. Мутации, которые мы наблюдаем сегодня, незначительны. Они могут привести к появлению дополнительных формообразований здесь или здесь (показывает жестами - прим.ред.), но не могут полностью изменить белок".

На разработку модификации вакцины Pfizer-BioNTech против нового штамма коронавируса понадобится 6 недель, заявил основатель и один из генеральных директоров немецкой лаборатории Угур Шахин. "Преимущество технологии РНК-посредника в том, что мы можем незамедлительно приступить к разработке вакцины, полностью соответствующей новой мутации", - пояснил он на пресс-конференции в Майнце. Шахин поддержал главу Европейского агентства по лекарственным средствам, которая накануне заявила, что нет данных о неэффективности вакцины Pfizer-BioNTech против обнаруженной в Великобритании мутации коронавируса.