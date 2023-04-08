После крушения лодки у берегов Туниса пропали без вести мигранты

По меньшей мере 20 мигрантов числятся пропавшими без вести в субботу после крушения лодки у побережья Туниса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя местных органов правосудия.

По их данным, береговая охрана Туниса спасла еще 17 пассажиров этой лодки у берегов города Сфакс. Состояние двух из них критическое.