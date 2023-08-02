Китай упрекнули в слабом экономическом росте

Аналитики упрекнули Китай в слабых темпах восстановления экономики после продолжительных локдаунов, связанных с распространением коронавируса. По итогам июля уровень производственной активности в азиатской стране падает четвертый месяц подряд, а сектора услуг и строительства балансируют на грани сокращения, сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики и отраслевых экспертов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Официальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) вырос до 49,3 в июле с 49,0 в июне, оставаясь ниже отметки в 50 пунктов (значения ниже этой отметки свидетельствуют о сокращении деловой активности - прим. "Ленты.ру"). В последний раз столь продолжительный спад в промышленном секторе азиатской страны фиксировался в 2019 году, тогда сокращение продлилось в общей сложности шесть месяцев - с мая по октябрь.

В строительном секторе уровень деловой активности опустился с максимальных 65,6 в марте до 51,2 пункта, а индекс в непроизводственных сегментах экономики снизился с июньских 53,2 до 51,5. Эти факторы свидетельствуют о риске "широкого" роста безработицы в Китае. По словам старшего специалиста Economist Intelligence Unit Сюй Тяньчэня, резкое падение активности может оказаться признаком глубокого кризиса в строительной отрасли. В то же время главный экономист Hang Seng Bank China Дэн Ван допустил продолжение тенденции спада в ключевых сегментах китайской экономики в ближайшие месяцы.

О слабых темпах восстановления китайской экономики сообщалось еще в середине июля. Тогда стало известно, что ВВП страны по итогам первой половины 2023 года увеличился лишь на 5,5 процента, до 8,27 триллиона долларов. При этом за второй квартал экономика выросла 6,3 процента, что также оказалось значительно хуже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост как минимум 7,3 процента.