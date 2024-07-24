Франция отбирает у канаков флаг

На протяжении последних двух лет на водительских удостоверениях жителей Новой Каледонии наряду с французским флагом присутствовал флаг канакского народа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Franceinfo, Административный суд Нумеа принял решение о сохранении на водительских удостоверениях изображения только французского флага. В постановлении суда говорится, что канакский флаг не может использоваться в официальных документах наряду с французским флагом, поскольку не является официальным символом. То же самое касается и государственных зданий.

Выдача водительских прав с канакским флагом прекращена. Водителям отведен срок в 6 месяцев для замены ранее выданных удостоверений. Лица, не обновившие за этот период свои документы, будут оштрафованы.

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