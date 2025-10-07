Azərbaycan və Ermənistan arasında bəyannamə Cənubi Qafqazda iqtisadi artıma yol açacaq

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Toplantısında çıxışı zamanı deyib.

"Mən Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında bəyannamənin imzalanmasını xüsusi qeyd etmək istərdim. Münaqişənin həlli istiqamətində atılan bu tarixi addım davamlı sülh, sabitlik və iqtisadi artıma yol açan əlamətdar razılaşmadır", - o deyib.