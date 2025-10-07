https://news.day.az/azerinews/1786274.html Azərbaycan və Ermənistan arasında bəyannamə Cənubi Qafqazda iqtisadi artıma yol açacaq - Tokayev Azərbaycan və Ermənistan arasında bəyannamə Cənubi Qafqazda iqtisadi artıma yol açacaq. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Toplantısında çıxışı zamanı deyib.
Azərbaycan və Ermənistan arasında bəyannamə Cənubi Qafqazda iqtisadi artıma yol açacaq - Tokayev
Azərbaycan və Ermənistan arasında bəyannamə Cənubi Qafqazda iqtisadi artıma yol açacaq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Toplantısında çıxışı zamanı deyib.
"Mən Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında bəyannamənin imzalanmasını xüsusi qeyd etmək istərdim. Münaqişənin həlli istiqamətində atılan bu tarixi addım davamlı sülh, sabitlik və iqtisadi artıma yol açan əlamətdar razılaşmadır", - o deyib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре