Tramp Misirə səfər edib ABŞ Prezidenti Donald Tramp Misirə səfər edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb. Məlumata görə, Trampın təyyarəsi Şarm əl-Şeyxə enib. Onu Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi qarşılayıb. Qeyd edək ki, Ağ Ev lideri Qəzza sülh sammitində iştirak edəcək.
