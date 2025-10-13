Tramp Misirə səfər edib

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Misirə səfər edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.

 

Məlumata görə, Trampın təyyarəsi Şarm əl-Şeyxə enib. Onu Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi qarşılayıb.

Qeyd edək ki, Ağ Ev lideri Qəzza sülh sammitində iştirak edəcək.