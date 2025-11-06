https://news.day.az/azerinews/1793566.html Kadi 2 ay oynaya bilməyəcək "Çelsi" ilə oyunda zədələnən "Qarabağ"ın yarımmüdafiəçisi Kadi Borgesin durumuna aydınlıq gəlib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi oyundan dərhal sonra müayinədən keçib. Müayinənin nəticələrinə əsasən, futbolçunun sol fibulasında sınıq aşkarlanıb.
