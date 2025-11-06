Vahid Əliyev vəfat etdi

Əməkdar artist Vahid Əliyev vəfat edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının mətbuat katibi Samirə Əşrəf məlumat verib.

Bildirilib ki, 73 yaşlı aktyor bu gün axşam saatlarında vəfat edib.