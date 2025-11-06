https://news.day.az/azerinews/1793636.html Vahid Əliyev vəfat etdi Əməkdar artist Vahid Əliyev vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının mətbuat katibi Samirə Əşrəf məlumat verib. Bildirilib ki, 73 yaşlı aktyor bu gün axşam saatlarında vəfat edib.
