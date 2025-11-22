https://news.day.az/azerinews/1797240.html Türkiyədə 60-a yaxın şagid qidadan zəhərləndi Türkiyədə 54 şagird qidadan zəhərlənib. Day.Az xəbər verir ki, Koceli şəhərində yerləşən özəl liseydə 14 şagird bufetdən aldıqları toyuq məhsulunu yedikdən sonra səhhətlərində kəskin narahatlıq hiss ediblər. Rize şəhərində isə qızlar yataqxanasında 40 şagird yedikləri yeməkdən zəhərlənib.
Hər iki şəhərdə zəhərlənən şagirdlər xəstəxanaya yerləşdirilib və onlara lazımi tibbi yardım göstərilib.
Araşdırmalara başlanıb.
