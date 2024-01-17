Сухогрузы из Баку прибыли в порт Туркменистана

В Международный морской порт Туркменбаши (Туркменистан) впервые за текущий год прибыли два судна с грузом из Баку, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно официальному источнику Туркменистана, из Баку в порт Туркменбаши, к причалу контейнерного терминала 11 января пришвартовался сухогруз "Türkmenistan", за которым последовал сухогруз "Magtymguly" с контейнерами на борту.

Помимо двух прибывших сухогрузов, наиболее оживленную линию на Каспии между Международным морским портом Туркменбаши и Бакинским Международным морским торговым портом обслуживают туркменские автомобильно-пассажирские суда класса RO-PAX "Berkarar" и "Bagtyýar".

Каждое из этих судов способно принять на борт 54 грузовых автомобиля и 200 пассажиров, преодолевая маршрут за 12 часов.

Кроме того, Морской торговый флот Туркменистана включает в себя разнообразные типы судов: сухогрузы, танкеры для перевозки нефти и нефтепродуктов, пассажирские суда, автомобильно-пассажирские паромы, яхты, буксировщики различных классов и вспомогательные суда.

Действующие морские маршруты связывают Международный морской порт Туркменбаши с портами Баку (Азербайджан), Астрахани и Махачкалы (Россия), Актау (Казахстан), Энзели, Ноушехр, Бендер-Туркмен (Иран) и другими портами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!