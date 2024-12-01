https://news.day.az/society/1711859.html Студенты из стран ОТГ и ОИC будут учиться в Карабахском университете - Эмин Амруллаев Студенты из стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) также будут учиться в Карабахском университете Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
Студенты из стран ОТГ и ОИC будут учиться в Карабахском университете - Эмин Амруллаев
Студенты из стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) также будут учиться в Карабахском университете
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
"По поручению Президента Ильхама Алиева планируется, что со следующего года в Карабахском университете будут обучаться студенты из тюркоязычных стран и стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества (ОИС)", - сказал министр.
Министр отметил, что со следующего года университет также будет принимать студентов из стран, имеющих дружественные отношения с Азербайджаном.
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