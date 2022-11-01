Бренд Maison Margiela выпустит смартфон вместе с Samsung

Компания Samsung объявила о сотрудничестве с Домом моды Maison Margiela. Об этом сообщает Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На сайте корейского производителя электроники Samsung появился анонс выпуска модели телефона Samsung Galaxy Z Flip 4 Maison Margiela Edition. "Совсем скоро. Оставайтесь на связи", - лаконично добавил бренд о предстоящем запуске коллаборации.

Дизайнеры делают акцент на улучшенной функциональности и особом дизайне этой линейки. В дизайне смартфона используется изображение, стилизованное под рельефный оттиск, и украшается фирменной иконографией Maison Margiela. Samsung также намекнул, что эмблематическая цифровая кодировка и четыре стежка модного дома также станут ключевыми элементами дизайна. Отмечается, что число 11, выделенное среди других в логотипе, соответствует линии аксессуаров бренда.

Дата выхода смартфона и их количество еще не подтверждены.