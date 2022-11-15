Samsung Galaxy A54 получит флагманский дизайн

Авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовал рендеры среднебюджентого Samsung Galaxy A54, который получит схожий с флагманами корейской компании дизайн. Об этом сообщает портал XDA Developers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно опубликованным изображениям, вместо прямоугольного блока камер Galaxy A54 получит обновленный дизайн расположения сенсоров в стиле Galaxy S22 Ultra и предстоящей линейки Galaxy S23. Из-за этого сзади устройство будет выглядеть идентично флагманской серии 2023 года.

Расположение кнопок и портов в Galaxy A54 не будет отличаться от предшественника.

По слухам, Samsung Galaxy A54 будет оснащен 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Презентация гаджета ожидается в начале следующего года после анонса линейки Galaxy S23.