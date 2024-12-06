NASA перенесло запуск лунных миссий по программе Artemis

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) перенесло запуск лунных миссий Artemis II и Artemis III на апрель 2026 года и середину 2027 года соответственно.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении NASA.

Глава NASA Билл Нельсон на пресс-конференции в Вашингтоне объяснил, что перенос связан с проблемами с теплозащитным экраном космического корабля Orion: "Мы решили сохранить план полета Artemis II без изменений, но модифицировали траекторию возвращения, чтобы решить проблемы с теплозащитным экраном космического корабля Orion".

В январе NASA сообщило о переносе миссий Artemis II и Artemis III на сентябрь 2025 года и 2026 года. Изначально их запуск планировалось осуществить в 2022 и 2024 годах соответственно, однако эти сроки неоднократно сдвигались.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis II) - это облет корабля с экипажем на борту вокруг естественного спутника Земли. На третьем этапе миссии (Artemis III) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну и отправить их к Марсу.