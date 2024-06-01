Президент Ильхам Алиев наградил работников гражданской авиации Азербайджана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников гражданской авиации, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.