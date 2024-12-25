https://news.day.az/officialchronicle/1718332.html Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", потерпевшего крушение недалеко от города Актау в Казахстане. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", потерпевшего крушение недалеко от города Актау в Казахстане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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