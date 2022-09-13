Пашинян в панике созвал экстренное совещание

Премьер Армении Никол Пашинян приехал в здание правительства на фоне широкомасштабной провокации армянских вооруженных сил против Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян в панике созывает экстренное совещание.

Отмечается, что возле здания правительства сосредоточены поднятые по тревоге силы полиции.

Напомним, что в ночь на 12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток, используя горный рельеф местности и имеющиеся ущелья, в различных направлениях осуществляли минирование территорий между позициями подразделений Азербайджанской Армии и дорог снабжения.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боевое столкновение.

Некоторые позиции, укрытия и опорные пункты Азербайджанской Армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов подверглись интенсивному обстрелу подразделениями Вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истису, Харакилса и Горюс из оружия различного калибра, в том числе минометов. В результате были потери среди личного состава, была повреждена военная инфраструктура.

В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, дислоцированными в этом направлении подразделениями азербайджанской армии принимаются решительные ответные меры.

Принимаются необходимые меры для подавления огневых точек вооруженных сил Армении и предотвращения расширения масштабов боевых столкновений.

Есть потери в живой силе и боевой технике Вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях.

В целом за последний месяц провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачинского, Гедабекского, Дашкесанского и Кяльбаджарского районов государственной границы, обстрелы позиций Азербайджанской Армии на территории этих районов из оружия различного калибра носили интенсивный и систематический характер. В то же время со стороны Армении вдоль границ Азербайджана наблюдалась концентрация наступательных вооружений, средств тяжелой артиллерии и личного состава.

Все эти факты еще раз свидетельствовали о том, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации.

Такими действиями Армения также преследует цель замедлить реализацию масштабных проектов гражданской инфраструктуры, осуществляемых Азербайджаном в приграничных районах, освобожденных от оккупации, и сохранить атмосферу напряженности вблизи границ Азербайджана.