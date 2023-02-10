Аморализм, как жизненное кредо: от Charlie Hebdo до Бруно Ретайо

Автор: Акпер Гасанов

Что общего между интервью председателя фракции Сената Франции "Республиканцы" Бруно Ретайо агентству Новости Армении - NEWS.am. и карикатурами в журнале Charlie Hebdo? Их объединяет вопиющий аморализм. В неистребимости этого качества в редакции французского журнала все убеждались не раз. И очередной пример их готовности проявлять презрение к горю, слезам и трагедиям огромного числа людей все увидели ныне, после кошмарного по своим масштабам землетрясения в Турции.

На черно-белом "рисунке дня" от французских журналистов изображены руины дома и покореженный автомобиль. "Землетрясение в Турции. Даже танки посылать не надо", - говорится на картинке. Вот такой "высоты" достиг аморализм данного французского издания. И нет никакого оправдания этому шагу, который невозможно объяснить и широкими границами свободы слова во Франции.

Тем более, что мы все увидели пример настоящего благородства со стороны Греции, ведущие СМИ которой вышли с заголовками "Мы все-турки", а в греческом сегменте соцсетей запущен флешмоб со слоганом "Вся Греция вместе с вами". Кроме того, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник провел телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с разрушительными землетрясениями в братской стране.

Это был пример достойной уважения готовности переступить через все конфликты, разногласия и противоречия между странами перед лицом огромного горя, с которым столкнулась ныне Турция. Со всей ответственностью заявляю, что и в Турции, и в Азербайджане высоко оценили эти действия греческой стороны.

А теперь, посмотрим на действия мсье Бруно Ретайо. О том, что у него лично не нашлось ни слова соболезнования Турции, ее гражданам, потерявшим родных и близких в результате разрушительного землетрясения, даже особо уточнять не стоит. Он слеплен из совсем иного теста. Он просто брызжет тюркофобией и от него за версту воняет цинизмом.

Причем, воняет давно. Сенатор Ретайо является соавтором принятой в конце прошлого года Сенатом резолюции о применении санкций в отношении Азербайджана. Да, он был одним из соавторов идеи осуждения Азербайджана за восстановление своей территориальной целостности! Ретайо возмущался тем, что наша страна одержала историческую победу в 44-дневной войне, возвратив себе великую Шушу и иные, долгие десятилетия оккупированные территории нашей Родины!

Это была поразительно откровенная, похлеще любого танца в стриптиз-клубе, демонстрация того, что Франция восприняла поражение Армении в 33-дневной войне, освобождение азербайджанских земель, как свое личное военно-политическое фиаско. Все последующие действия Франции, на протяжении двух лет, минувших с момента подписания премьер-министром РА Николом Пашиняном трехстороннего заявления от 10 ноября, были лишь все новыми и новыми звеньями этой цепи.

Особо нервничает, конечно же, президент Франции Эммануэль Макрон. Ему жестко указали на дверь, его не воспринимают в Баку, как политика, достойного играть роль справедливого арбитра в налаживании отношений между Азербайджаном и Арменией. Но дергаются во Франции и многие иные политики. А мсье Ретайо, этот бывший близкий соратник погрязшего в коррупции экс-президента Франции Николя Саркози, один из первых в этой очереди.

И он, ведет себя гораздо более цинично и радикально, чем даже руководители РА. Он вопит о том, что "Европа должна немедленно пересмотреть газовое соглашение, которое комиссия согласовала и подписала с Азербайджаном". Ради кого, ради чего? Ради карабахских сепаратистов?! То есть, мсье Ретайо бесстыдно предлагает миллионам жителей самых разных стран Старого Света жить в холоде ради 40-50 тысяч армян, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Принадлежность которого нашей стране была признана Арменией в ходе четырехсторонней встречи в Праге, одним из участников которой был президент Франции! Ну разве это не аморализм?! Скажу больше- это еще и глупость. Ведь сотрудничество между нашими странами осуществляется в таких сферах, как энергетика (Total), окружающая среда (Suez CNIM), транспорт (Alstom, Thales, Iveco, Systra), сельское хозяйство (Lactalis, Danone), космическая промышленность (Airbus, Thales), газовый сектор, безопасность, культура, отельный бизнес (Accor), банковское дело (Societe Generale).

Призывы к введению санкций против Азербайджана, в условиях, когда в нашей стране работает так много французских предприятий- это провоцирование официального Баку на ответные шаги. Проармянский провокатор предлагает, по сути, разрушить то, что кропотливо строилось прежними руководителями азербайджана и Франции. И все это - ради нескольких десятков тысяч армян, проживающих на всем миром, в том числе и официальным Парижем, признанных территориях Азербайджана.

Что тут сказать? Только то, что мсье Ретайо ментально очень близок к авторам аморальных карикатур в журнале Charlie Hebdo. При этом, он и сам превратился в карикатурного персонажа по причине того, что его слова так и останутся словами. Азербайджан будет реализовывать свою повестку, опираясь на международное право и наши национальные интересы. И представители официального Парижа будут снова и снова заявлять, что слова всякого рода ретайо не являются позицией Франции, как государства.