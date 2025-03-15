В рамках Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Новые технологии для нового мира"

В рамках XII Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Новые технологии для нового мира", сообщает Day.Az.

В обсуждении принимают участие член Федеральной комиссии по связи США (1994-2001) Сьюзан Несс, заместитель генерального директора Международного союза электросвязи (МСЭ) Томас Ламанаускас, старший советник Инициативы по управлению искусственным интеллектом Оксфордского Мартина, основатель Multilateral AI Сэм Дос, премьер-министр Греции в 2009-2011 годах Йоргос Папандреу, директор по информационным технологиям, помощник Генерального секретаря ООН Бернардо Мариано, президент Болгарии в 2012-2017 годах Росен Плевнелиев, бывший министр обороны Монтенегро Милица Пеянович-Дуришич, бывший министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, а также исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции Фариз Джафаров.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.

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