Пропавшая без вести женщина сама сдалась полицейским спустя год после исчезновения
Жительница штата Арканзас, США, год считавшаяся пропавшей без вести, нашлась на заправочной станции.
Как передает Day.Az, об этом пишет People.
35-летнюю Тори Милсак последний раз видели 6 июня 2024 года в Хот-Спрингс, Арканзас. Спустя несколько недель семья так и не смогла связаться с ней и обратилась в полицию. Полицейские предположили, что женщина ушла из дома сама из-за психологических проблем.
19 июня 2025 года Милсак пришла за заправку в городе Литл-Рок, расположенном в 88 километрах от Хот-Спрингс. Она сказала сотрудникам, что объявлена пропавшей, и попросила позвонить полицейским. Женщина добровольно сдалась правоохранителям, подтвердив версию о том, что сбежала сама. Полицейские подтвердили личность Милсак и взяли ее под стражу. Подробности ее исчезновения выясняются.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре