Все три станции Бакинского метрополитена, работа которых была временно приостановлена сегодня в 13:00, восстановили свою деятельность с 17:00.

Как передает Day.Az со ссылкой на со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", несмотря на положительный ответ Исполнительной власти (ИВ) Баку в связи с обращением организации, называющей себя Национальный совет демократических сил, на проведение митинга 19 октября в 15:00, организаторы митинга распространили в социальных сетях информацию о проведении несогласованной, незаконной акции в это же время в неразрешенном месте, то есть перед станцией метро "28 Мая".

Учитывая это, ЗАО заявило, что в случае допущения незаконных деяний, способствующих нарушению работы транспорта, ответственность ляжет на организаторов митинга, и приняло решение о временной приостановке деятельности вышеуказанных станций. Единственная причина этого решения связана с недопущением паралича деятельности стратегически важной и массовой городской транспортной инфраструктуры, а также защитой прав граждан, пользующихся данным видом транспорта.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!