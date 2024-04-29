В Физули возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

Как передает Day.Az, 29 апреля очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Физули из Гарадагского района города Баку. На этом этапе в город Физули возвращаются еще 39 семей - 153 человек.

Жители Физули выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Напомним, что к настоящему времени в Физули обеспечено постоянное проживание 822 семей, или 3 132 человек.