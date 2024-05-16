Какой будет погода завтра?

Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер.

Как сообщает Day.Az, Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов объявила желтый уровень погодной опасности.

Отмечено, что скорость ветра составит 13,9-20,7 м/с (7-8 баллов). Это создает средний риск для общественной безопасности, жилых районов и в плане материального ущерба. Сильный ветер ожидается преимущественно в Баку, Сумгайыте, на Абшероне, в Сальяне, Нефтчале, Мингячевире, Евлахе, Гяндже, Гёйгёле, Геранбое, Самухе и Шамкире.

В дальнейшем предупреждение о ветреной погоде в стране будет представляться в соответствии с уровнями погодной опасности.

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