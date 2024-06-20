В Азербайджан вернется дождливая погода?

21 июня в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди, грозы, порывистый северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 20-25, днем - 28-32 градуса тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, местами ливни, грозы и град, ночью и утром на отдельных территориях туман, ветер западный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 30-35, в горах ночью - 11-16, днем - 18-23 градуса выше нуля.

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