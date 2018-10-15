Анджелина Джоли довела фанатов до истерики своим новым образом - ВИДЕО

15 октября 2018 18:00

Голливудская актриса Анджелина Джоли довела фанатов до истерики своим новым образом.

Идеально уложенные каштановые локоны сменило воронье гнездо цвета блонд. Вместо яркого макияжа - персиковая помада и скромные стрелки. Само лицо выбелено настолько, что напоминает восковую маску, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Нездоровый вид Анджелины еще больше подчеркнуло приталенное платье в стиле XIX века. По мнению поклонников, развод с Брэдом Питтом совсем добил актрису. Впрочем, коллеги Джоли говорят, что с ней все в порядке, а устрашающий облик - дело рук гримеров.

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Анджелина Джоли довела фанатов до истерики своим новым образом

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