Анджелина Джоли довела фанатов до истерики своим новым образом - ВИДЕО
15 октября 2018 18:00 163
Голливудская актриса Анджелина Джоли довела фанатов до истерики своим новым образом.
Идеально уложенные каштановые локоны сменило воронье гнездо цвета блонд. Вместо яркого макияжа - персиковая помада и скромные стрелки. Само лицо выбелено настолько, что напоминает восковую маску, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Нездоровый вид Анджелины еще больше подчеркнуло приталенное платье в стиле XIX века. По мнению поклонников, развод с Брэдом Питтом совсем добил актрису. Впрочем, коллеги Джоли говорят, что с ней все в порядке, а устрашающий облик - дело рук гримеров.
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