Ученые обнаружили на северо-западе Шотландии следы многокилометрового кратера, возникшего в результате падения крупного астероида примерно 1,2 миллиарда лет назад. Он мог вызвать локальное или глобальное вымирание. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Geological Society of London, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Как правило, следы падения метеоритов крайне редко сохраняются на Земле, так как их быстро стирают эрозия и тектонические процессы. Нам повезло, что это небесное тело упало на древнюю рифтовую долину, где свежие осадочные породы быстро погребли обломки этого катаклизма", - рассказывает Кен Амор (Ken Amor) из Оксфордского университета (Великобритания).

Земля, в отличие от Луны, Марса, Меркурия и других миров внутренней части Солнечной системы, обладает "живыми" недрами. Ее поверхность постоянно обновляется благодаря круговороту пород между корой и внутренними слоями литосферы, а также действию ветров, потоков воды и других источников эрозии.

По этой причине на Земле почти не сохранилось следов падения даже самых крупных астероидов, способных уничтожить всю жизнь. Все это затрудняет оценку того, какую роль малые небесные тела играли в эволюции жизни, как часто наша планета "бомбардировалась" ими в прошлом и отличался ли характер этого "обстрела" от того, что происходило с другими мирами.

Геологи обнаружили в центре Австралии гигантский 400-километровый кратер, который возник на поверхности нашей планеты примерно 300 миллионов лет назад в результате падения "двойного" астероида, которое, таинственным образом, не вызвало массового вымирания.

Соответственно, геологи не так часто находят древние кратеры и поэтому открытие каждого из них становится большим событием для ученых. К примеру, четыре года назад ученые обнаружили в Австралии пока самый крупный кратер в истории существования нашей планеты, чей диаметр составляет 400 километров. Его открытие вызвало массу споров, так как 300 миллионов лет назад, когда предположительно упал этот "гость из космоса", на Земле не произошло никаких массовых вымираний.

Еще одну загадку такого рода пытаются раскрыть Амор и его коллеги. Они случайно обнаружили следы падения еще более древнего, но относительно скромного по размерам астероида еще в конце прошлого десятилетия, проводя раскопки в окрестностях городка Уллапул на северо-западном побережье Шотландии.

Здесь залегают породы, сформировавшиеся в середине протерозойской эры, примерно 1,2 миллиона лет назад. Изучая образцы местных минералов "вулканического" происхождения, Амор обнаружил, что в них содержалось необычно большое количество платины и других редких металлов, а сами породы были необычно сильно сжаты и нагреты в прошлом.

Проанализировав их химический состав, геолог с удивлением обнаружил, что собранные им образцы содержали в себе "неправильные" доли изотопов металлов, не характерные для Земли. Это натолкнуло его на мысль, что его находки представляют собой обломки метеорита и кратера, упавшего на Шотландию еще до того, как возникли первые многоклеточные существа.

Последующие десять лет команда Амора, а также десятки других групп геологов, потратили на поиски этого кратера. После долгих и безуспешных попыток его найти многие ученые начали предполагать, что кратер был стерт с лица Земли тектоническими процессами или что он находится на дне Атлантики.

Недавно оксфордским геологам и их коллегам из Шотландии удалось локализовать место падения этого астероида, проанализировав устройство местных пород и то, как были "намагничены" следы падения данного объекта. В этом анализе ученые опирались на данные по структуре марсианских кратеров, собранные орбитальными зондами в последние годы.

Все эти данные указали на одну и ту же точку - пролив Минча, разделяющий острова Льюиса и Харриса. Он расположен в двух десятках километров от той точки, где ученые впервые нашли обломки метеорита. Судя по его размерам и свойствам местных пород, на этот уголок Шотландии упал крупный астероид "средних" размеров, чей диаметр составлял около километра.

Его падение привело к рождению крупного кратера, чья глубина составляла около трех метров, а диаметр - от 15 до 25 километров. По текущим оценкам ученых, его столкновение с Землей привело к выделению огромного количества энергии, превышающей мощность атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, почти в миллиард раз.



В то время жизни на суше и на поверхности Земли еще не существовало, однако падение данного "гостя из космоса" могло уничтожить одноклеточных и потенциальных многоклеточных обитателей морей в ближайших окрестностях будущей Шотландии. Вдобавок, оно могло вызвать более серьезные последствия в других уголках Земли, что пока нельзя проверить, не изучив породы этого кратера.

Как отметил Амор, в ближайшее время его команда попытается найти сам кратер на дне моря, детально изучить его состав и понять, как именно его падение могло повлиять на облик Земли и ее первых обитателей.

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