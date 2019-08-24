Пилот Дэвид Леш вместе со своей подругой, совершая полёт на небольшом самолёте Beechcraft Bonanza, потерпели крушение в Тихом океане, у побережья города Халф Мун Бэй (округ Сан-Матео, штат Калифорния, США).

Спасшиеся американские экстремалы запечатлели, как хвост их летательного аппарата выглядывал из-под воды, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Американская пара вылетела из аэропорта Рейд-Хиллвью в Сан-Хосе, чтобы провести испытание нового самолета, который не дотянул до суши и из-за проблем с двигателем, и рухнул в воду.

Момент катастрофы также был запечатлён пилотом Оуэном Лейпельтом, другом Дэвида Леша, который вызвал спасателей.

Американцы запечатлели масштабы бедствия, а затем своё спасение подоспевшими сотрудниками береговой охраны.

Дэвид Леш рассказал, что купил самолет почти три месяца назад за более чем 200 000 долларов и потратил около 40 000 долларов на его модернизацию.

Но во время первого испытательного полёта произошёл сбой в двигателе.

"Я был в километре от берега и сделал всё, что мог, но самолёт рухнул в океан.

Удар о воду был не сильным и мы, забрав самые необходимые вещи, вышли через дверь на крыло.

Я знал, что у нас было около 20 или 30 секунд, прежде чем самолёт затонет", - рассказал Дэвид Леш, являющийся профессиональным пилотом.

По информации СМИ, национальный комитет по безопасности на транспорте и федеральная авиационная администрация будут расследовать происшествие.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!