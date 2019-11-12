Правительство Молдавии во главе с премьер-министром Майей Санду отправлено в отставку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Вести, на заседании парламента республики за это проголосовали 63 депутата от Партии социалистов и Демократической партии (из 101 депутата). Депутаты от блока ACUM голосовали против, остальные - воздержались.

Согласно законодательству, после отставки правительства начинаются переговоры парламентских фракций по созданию парламентского большинства.

После консультаций с парламентскими фракциями президент выдвигает кандидатуру на пост премьер-министра. Парламент может быть распущен в случае, если он не выразил вотум доверия новому правительству в 45-дневный срок после внесения предложения, и только после отклонения предложения не менее двух раз.

Правительство во главе с Санду было сформировано в июне этого года по итогам внеочередных выборов в парламент.

8 ноября фракция пропрезидентской Партии социалистов, которая входит в состав правящей коалиции вместе с правым блоком ACUM, внесла в парламент инициативу о вотуме недоверия правительству.

Это случилось после того, как кабинет министров делегировал премьеру часть полномочий в процессе отбора кандидата на пост генерального прокурора. Правительство приняло это решение без консультаций с партнерами из Партии социалистов путем принятия ответственности на себя перед парламентом за данный закон.

Президент Игорь Додон - неформальный лидер Партии социалистов - призвал партии парламентского большинства разрешить конфликт путем компромиссов, чтобы не допустить досрочных выборов.

Накануне Санду предложила разрешить политический кризис в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы (ВКСЕ) - обратиться в ВКСЕ по поводу инициативы правительства.

Социалисты заявили, что отзыв инициативы о вотуме недоверия правительству возможен только в том случае, если кабинет министров откажется от закона, принятого под свою ответственность. Таким образом, обе стороны продолжили настаивать на своем.

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