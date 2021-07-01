В России не успокаивается штормовой фронт

Регионы Европейской России готовятся к большому шторму. Грозовой фронт, уже несколько дней поливающий регион дождями, сегодня усилится. Какие регионы попадут в эпицентр стихии? И сколько будут продолжаться тропические ливни?

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, на Русской равнине сегодня резко ухудшится погода, и это при том, что ее и так хорошей было не назвать...

Совсем не о таких водных аттракционах мечтали жители Пензы. Кадры сняты в минувшую среду, дождь в городе продолжался около трех часов. Но за этот период на окрестных станциях успело выпасть до 48 миллиметров осадков. И вот, например, как уже в середине дня выглядел местный рынок. А в одном из районов из-под асфальта даже забил фонтан. По словам коммунальщиков, ничего не прорвало, это дождевая вода течет с соседней улицы через разрытую траншею.

Пострадала от дождей накануне не только Пенза. Так, представляя себя капитанами трансатлантических лайнеров, по дорогам "плавали" автолюбители из Воронежа, на улицах тонули пассажирские автобусы. Похожая картина - в Липецке. Сумма осадков на местной метеостанции составила 19 миллиметров - треть месячной нормы.

Несмотря на локальные потопы, накануне масштаб непогоды оказался более скромным, чем во вторник. Взглянем на Русскую равнину через оптику российских спутников - снимки предоставлены госкорпорацией Роскосмос.

Виновник ухудшения погоды в Европейской части страны - огромный активный циклон. Как видно, в среду основная зона его облачности располагалась над северной половиной региона. Но это была тыловая часть вихря, и там интенсивность ливней оказалась небольшой. По-настоящему сильные осадки отмечались южнее, в зоне основного холодного фронта, но на относительно небольшой территории - от Западного Поволжья до Черноземья. Однако сегодня именно этот основной фронтальный раздел усилится.

Дело в том, что волна холодного воздуха движется на восток Русской равнины, где в последние дни благодаря солнечному антициклону стояла небывалая жара. Например, в среду в Перми и Екатеринбурге термометры показали +34.9 - это новые суточные рекорды. В Кургане было +36, в Оренбурге - выше +39. Это тоже исторические максимумы.

А сегодня прохлада с Атлантики и аномальное тепло столкнутся, что приведет к резкому обострению фонта. В течение дня погода станет грозовой от Ханты-Мансийска до запада Центрального района. В Поволжье, Волго-Вятском районе, на Урале, и даже на западе Сибири сложатся условия для формирования шквалов и суперячеек - локальных зон особенно сильных тропических ливней.

Сильнее же всего достанется югу Уральского хребта, Пермскому краю и Средней Волге. Здесь вдобавок ко всему ожидается мощный град. Местами диаметр градин может превышать 6 сантиметров - как куриное яйцо.

В отдельных регионах грозы будут продолжаться в течение несколько дней. Например, Екатеринбург окажется в зоне основного противостояния циклона и антициклона. Очаг высокого давления будет понемногу сдавать свои позиции, но жара сохранится до субботы, и для уральского мегаполиса это означает, что он до середины выходных будет оставаться в зоне грозового фронта.

Похолодание и, как следствие, разрядка атмосферы случатся только в воскресенье: днем не выше +23. Но в тех регионах, которые фронт уже прошел, погода, напротив, станет улучшаться. Так, в Москве накануне температура не достигла даже отметки +20 градусов. Но сегодня и завтра станет на пару градусов теплее. В выходные в столице уже +24... +26, вновь не исключены локальные слабые грозы. Но с началом новой недели атмосфера над Центром России окончательно успокоится.