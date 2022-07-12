Названы города с наилучшим качеством воздуха в Европе

Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) обновило в понедельник барометр качества воздуха в 343 европейских городах за 2020-2021 годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно данным ЕАОС, городом с наилучшим качеством воздуха стал Умео (Швеция). За ним следуют два португальских города - Фару и Фуншал.

Худшим было признано качество воздуха в итальянских городах Падуя и Кремона и в польском Новы-Сонч.

Города ранжируются от наиболее чистых до самых загрязненных на основе среднего уровня содержания мелких твердых частиц (PM 2,5). Данные для рейтинга были собраны с более чем 400 станций мониторинга за последние два календарных года.

В 2020-2021 годах качество воздуха было высоким только в 11 городах, где уровни PM 2,5 были ниже санитарных рекомендаций ВОЗ в 5 микрограммов на кубический метр воздуха (5 мкг/м3). А в 97 проц. из 343 европейских городов, включенных в исследование, максимально допустимая норма была превышена.